10:47 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Жонатас: "Спартак" – очень сильная команда, с хорошим подбором игроков"

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Нападающий "Рубина" Жонатас признался, что надеется сыграть в матче 17-го тура чемпионата России против "Спартака". Поединок состоится сегодня и начнется в 19.30 по московскому времени. Напомним, 27-летний бразилец получил небольшое повреждение в игре 16-го тура против тульского "Арсенала".

– Надеюсь, что смогу сыграть со "Спартаком", – цитирует "Р-Спорт" Жонатаса. – У меня ушиб ноги, и наши врачи делают все возможное, чтобы я сыграл в Москве. Горю желанием помочь команде в последнем матче первой половины сезона.

– Травма – это последствие игры на морозе?

– Совсем нет. Я неудачно упал, почувствовал сильную боль, возникли проблемы с движением. Но я уже чувствую себя лучше, так что постараюсь сыграть со "Спартаком".

– Нынешний "Рубин" ассоциируется со спасениями Сергея Рыжикова, передачами Рубена Рочины и вашими голами. Кто для вас сегодняшний "Спартак"?

– Я обойдусь без фамилий и просто скажу, что "Спартак" – очень сильная команда с хорошим подбором игроков в нападении, обороне и полузащите. Обыграть их защитников очень тяжело. Нам нужно акцентировать внимание на своей игре, думать о том, как самим сыграть лучше, выкладываться по полной и постараться победить.

Трансляция матча "Спартак" - "Рубин"

результаты опроса
6063 чел.
Как закончится матч 17-го тура премьер-лиги "Спартак" - "Рубин"?
Победой "Спартака"
50.5%
Вничью
25.0%
Победой "Рубина"
24.5%

Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20161205/1113242076.html

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