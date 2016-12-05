Жоаузинью: "Ничья с "Крыльями"? Это психология"

Полузащитник "Краснодара" Жоаузинью после ничьей в матче 17-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (1:1) заявил, что не понимает, почему его команда перестала показывать качественную игру после пропущенного гола, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Я думаю, в первой половине матча мы играли неплохо, во второй начали так же, потом забили гол, а дальше не знаю, что с нами произошло, когда мы пропустили мяч, – начал Жоаузинью.

– Сил не хватило?

– Нет, физически мы выглядим нормально, потому что команда бегала до самой последней минуты. Может, это какой-то психологический вопрос.

– Осталась игра с "Ниццей" в Лиге Европы. Какие планы?

– Сейчас мы сконцентрируемся на предстоящем матче, постараемся подготовиться и выиграть его. Дальше все разъедутся по домам и будут отдыхать.

– Каким 2016 год вышел лично для вас и для команды? Какую оценку дадите всему году?

– Могу сказать, что первая часть чемпионата прошла хорошо для нас, вторая – не так, как мы ожидали. Сейчас будем готовиться, чтобы весной улучшить свое положение в турнирной таблице.