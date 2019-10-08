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Жоау Мариу: «В России у меня нет переводчика, но Эдер мне очень помогает»

06:01

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу признался, что ему все нравится в чемпионате России, так как имеет регулярную игровую практику. Также он добавил, что Эдер? помогает ему адаптироваться в клубе.

— Мое время в России проходит хорошо, — сказал Мариу в интервью португальскому телеканалу SIC. — Я много играл, и это то, чего я хотел больше всего. В России у меня нет переводчиков в клубе, но Эдер мне очень помогает. В любом случае, язык футбола — это то, на чем мы все говорим на поле. Я хотел играть и снова чувствовать себя хорошо. Хотел соревноваться, поэтому и сменил команду.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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