Жирков признан футбольным Джентльменом года

Полузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков стал обладателем премии «Джентльмен года», которую вручает газета «Комсомольская правда». Приз вручается ежегодно за достойное поведение на поле и за его пределами.

— В футболе должно оставаться место джентльменству, — отметил Жирков. — Относиться к противнику нужно с уважением, к болельщикам тоже. Ко всем, кто тебя окружает. Но и у меня были карточки, про две точно помню. В молодежной сборной и в матче за ЦСКА против «Спартака». Да, были какие-то моменты, когда не мог сдержать себя на поле. Но это у всех бывает. И, наверное, с опытом проходит.

14 декабря лауреат получит традиционный приз — стильный смокинг, который вручается самому достойному футболисту.