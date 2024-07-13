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Жирков назвал топ-5 мощных трансферов российских игроков в Европу

Зарина Халимхонова
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Бывший футболист сборной России Юрий Жирков в разговоре с «СЭ» назвал топ-5 мощных трансферов российских игроков в Европу постсоветской эпохи.

— Ваш топ-5 самых мощных трансферов российских игроков в Европу постсоветской эпохи?

— Андрей Аршавин, Динияр Билялетдинов, Александр Мостовой, Валерий Карпин, Валерий Онопко. В целом у нас много, кто играл в Европе — Германии, Испании. Можно добавить состав «Спартака», почти каждый в то время играл за границей, — сказал Жирков «СЭ».

Жирков завершил карьеру в феврале 2023 года. Его последним клубом были подмосковные «Химки».

Александр Мостовой
Андрей Аршавин
Валерий Карпин
Динияр Билялетдинов
Юрий Жирков
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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 - : -
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 - : -
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