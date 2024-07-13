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Сегодня, 15:56

Агент Гранха рассказал, что официальный предложений по игроку не поступало

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Хулио Сезар Гранха рассказал, что официальных предложений по Роналдо не поступало, но интерес к игроку есть.

«На данный момент у нас нет предложений по Роналдо, только интерес из некоторых стран», — цитирует Гранха «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Роналдо провел за «Ростов» 15 матчей, забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи. Его трансферная стоимость в 3,5 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
Роналдо (Ростов)
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