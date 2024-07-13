Агент Гранха рассказал, что официальный предложений по игроку не поступало

Футбольный агент Хулио Сезар Гранха рассказал, что официальных предложений по Роналдо не поступало, но интерес к игроку есть.

«На данный момент у нас нет предложений по Роналдо, только интерес из некоторых стран», — цитирует Гранха «РБ Спорт».