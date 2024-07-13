Кечинов заявил, что англичане недостойны стать победителями Евро-2024

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от финала чемпионата Европы, в котором сыграют сборные Англии и Испании.

— Англия играет на этом чемпионате Европы неброско, не ярко, не красиво, но тихой сапой потихонечку-потихонечку дошла до финала. Есть справедливость или нет, каждый видит ее по-своему. Я считаю, что не по делу Англия вышла в финал, потому что в игре со Швейцарией она были слабее. И во многих других играх то же самое. Что я ожидаю видеть в финале? По футболистам у Англии, конечно же, мировые звезды, это и Кейн, и Фоден, и Беллингем, там все понятно, но именно вот командная игра у Испании, конечно, более сбалансирована, и эта команда играет в более атакующий футбол, чем нежели англичане. И, наверное, как-то так красивее, поизящнее как-то испанцы выглядят. Поэтому здесь мой фаворит однозначно это Испания, потому что не может столько быть фарта у сборной Англии. Англичане просто недостойны стать победителями этого Евро. Я буду разочарован, если это произойдет, — цитирует Кечинова «РБ Спорт».