Кечинов заявил, что англичане недостойны стать победителями Евро-2024
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от финала чемпионата Европы, в котором сыграют сборные Англии и Испании.
— Англия играет на этом чемпионате Европы неброско, не ярко, не красиво, но тихой сапой потихонечку-потихонечку дошла до финала. Есть справедливость или нет, каждый видит ее по-своему. Я считаю, что не по делу Англия вышла в финал, потому что в игре со Швейцарией она были слабее. И во многих других играх то же самое. Что я ожидаю видеть в финале? По футболистам у Англии, конечно же, мировые звезды, это и Кейн, и Фоден, и Беллингем, там все понятно, но именно вот командная игра у Испании, конечно, более сбалансирована, и эта команда играет в более атакующий футбол, чем нежели англичане. И, наверное, как-то так красивее, поизящнее как-то испанцы выглядят. Поэтому здесь мой фаворит однозначно это Испания, потому что не может столько быть фарта у сборной Англии. Англичане просто недостойны стать победителями этого Евро. Я буду разочарован, если это произойдет, — цитирует Кечинова «РБ Спорт».
Финал Евро-2024 между сборными Англии и Испании состоится в воскресенье, 14 июля, на Олимпийском стадионе в Берлине. Начало — в 22.00 мск.
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|И
|В
|Н
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -