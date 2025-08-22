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Быстров подробно ответил на вопрос, могли ли его вернуть из «Спартака» в «Зенит» по звонку из высоких кабинетов

Игорь Рабинер
Обозреватель

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара», «Анжи» и «Тосно», бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Владимир Быстров в интервью «СЭ» подробно ответил на вопрос, могли ли его вернуть из «Спартака» в «Зенит» по звонку из высоких кабинетов.

— Карпин говорил, что вынужден был продать вас в «Зенит» в 2009 году по какому-то высокому звонку. Верите в это?

— Допускаю, что «Спартак» мог предложить мне что-то другое — но не предложил. Была сумма отступных, которую «Зенит» просто выплатил. То, что «Спартак» хотел меня оставить, — это факт. Но я не мог оставаться, потому что дал слово: если меня позовут, то вернусь в Питер. Там все было решено. Даже если кто-то и звонил, это ни на что не влияло. Была сумма, за которую футболист вправе выкупить свой трансфер и уйти. Зачем кому-то куда-то звонить?

«Спартак» просто этими словами про звонок хотел обезопасить себя от гнева болельщиков за то, что продал меня в «Зенит» за большие деньги, понимая, что больше за меня никто не предложит. Команда боролась за чемпионство, могла вызвать меня и, к примеру, сказать: давай пересмотрим твой контракт, перезаключим его на пять лет. Хотя бы попытаться провести переговоры и оставить меня. Ничего этого не было. Но я бы в любом случае не остался, все было решено. Они просто решили красиво все обернуть, чтобы свои болельщики их не ругали.

— Как думаете, повлиял ваш уход на проигранную борьбу с «Рубином» за чемпионство?

— Естественно, повлиял. Я был одним из лидеров и потом провел хорошую вторую часть чемпионата за «Зенит». Мы заняли третье место.

Андрей Аршавин и&nbsp;Владимир Быстров.«Аршавин через 10 лет будет президентом «Зенита». Вторая часть интервью с Владимиром Быстровым
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Владимир Быстров
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх 3 : 2
13.09 17:00 Спартак – Ростов 3 : 0
13.09 19:30 Краснодар – Акрон 1 : 1
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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