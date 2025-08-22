Быстров подробно ответил на вопрос, могли ли его вернуть из «Спартака» в «Зенит» по звонку из высоких кабинетов

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара», «Анжи» и «Тосно», бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Владимир Быстров в интервью «СЭ» подробно ответил на вопрос, могли ли его вернуть из «Спартака» в «Зенит» по звонку из высоких кабинетов.

— Карпин говорил, что вынужден был продать вас в «Зенит» в 2009 году по какому-то высокому звонку. Верите в это?

— Допускаю, что «Спартак» мог предложить мне что-то другое — но не предложил. Была сумма отступных, которую «Зенит» просто выплатил. То, что «Спартак» хотел меня оставить, — это факт. Но я не мог оставаться, потому что дал слово: если меня позовут, то вернусь в Питер. Там все было решено. Даже если кто-то и звонил, это ни на что не влияло. Была сумма, за которую футболист вправе выкупить свой трансфер и уйти. Зачем кому-то куда-то звонить?

«Спартак» просто этими словами про звонок хотел обезопасить себя от гнева болельщиков за то, что продал меня в «Зенит» за большие деньги, понимая, что больше за меня никто не предложит. Команда боролась за чемпионство, могла вызвать меня и, к примеру, сказать: давай пересмотрим твой контракт, перезаключим его на пять лет. Хотя бы попытаться провести переговоры и оставить меня. Ничего этого не было. Но я бы в любом случае не остался, все было решено. Они просто решили красиво все обернуть, чтобы свои болельщики их не ругали.

— Как думаете, повлиял ваш уход на проигранную борьбу с «Рубином» за чемпионство?

— Естественно, повлиял. Я был одним из лидеров и потом провел хорошую вторую часть чемпионата за «Зенит». Мы заняли третье место.