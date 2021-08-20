«Крылья Советов» обыграли «Уфу» в молодежном первенстве России
12:03
«Крылья Советов» обыграли «Уфу» (1:0) в рамках шестого тура молодежного первенства России.
Победный гол на шестой минуте забил Артем Булгаков. «Крылья» одержали вторую победу подряд и с 10 очками поднялись на второе место в турнирной таблице группы А. «Уфа» с четырьмя очками занимает 10-ю строчку.
Молодежные команды
Шестой тур
«Крылья Советов — мол.» (Самара) — «Уфа — мол.» (Уфа) — 1:0 (1:0)
Гол: Булгаков, 6.
Судья: Мороз (Чехов).
20 августа. Самара. Стадион «Металлург».
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