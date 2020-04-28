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Жиго сообщил, что «Спартак» возобновит тренировки не раньше 15 мая

16:14
Самюэль Жиго. Фото ФК «Спартак»
Самюэль Жиго. Фото ФК «Спартак»
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Защитник «Спартака» Самюэль Жиго сказал, что ситуация с возобновлением Тинькофф чемпионата России остается неопределенной. Сезон был прерван из-за пандемии коронавируса.

«Только что мы получили несколько сообщений, — цитирует Жиго Goal.com. — Пока нет уверенности, что чемпионат возобновится. Это будет зависеть от того, что решит российское правительство. Планировалось возобновить тренировки 4 мая, но сейчас это откладывается. Теперь говорится о 15 мая. Пока еще ничего не определено. Мы проводим тренировки три раза в неделю с помощью видеоконференций с тренерами по физподготовке. Мы работаем, чтобы продолжать поддерживать форму.

26-летний француз в текущем сезоне провел 26 матчей за «Спартак» и забил четыре мяча при одной голевой передаче.

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