РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Жиго празднует победу над «Локомотивом». Но русский еще стоит подучить

22:02
Instagram Самюэля Жиго.
Instagram Самюэля Жиго.
Теги:

В матче 14-го тура чемпионата России «Спартак» победил «Локомотив» со счетом 3:0. Защитник красно-белых Самюэль Жиго отметил в Instagram успех команды.

— Когда ты выгорал дерби, — подписал Жиго фотографию с радующимся ребенком.

Видимо, французский защитник хотел написать слова «выиграл», но допустил ошибку.

Локомотив — Спартак

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир