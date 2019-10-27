Жиго празднует победу над «Локомотивом». Но русский еще стоит подучить

В матче 14-го тура чемпионата России «Спартак» победил «Локомотив» со счетом 3:0. Защитник красно-белых Самюэль Жиго отметил в Instagram успех команды.

— Когда ты выгорал дерби, — подписал Жиго фотографию с радующимся ребенком.

Видимо, французский защитник хотел написать слова «выиграл», но допустил ошибку.

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