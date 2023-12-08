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Сегодня, 16:33

Тикнизян заявил, что «Вердер» поставил перед ним условие об изучении немецкого языка

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, что в случае перехода в «Вердер», он должен был начать учить немецкий язык.

В летнее трансферное окно сообщалось, что «Вердер» сделал «Локомотиву» предложение по Тикнизяну, но в итоге переход не состоялся.

«Думаю, я имею право уже об этом говорить. В конце лета у меня состоялась видеоконференция с представителями «Вердера». Они мне озвучили условие, что сто процентов надо учить немецкий язык. Потому что для них это приоритет», — сказал Тикнизян в эфире Youtube-канала «Это футбол, брат!».

В текущем сезоне 24-летний защитник провел 22 матча за железнодорожников во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 5 голевых передач. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тикнизяна в 5 миллионов евро.

После 13 туров «Вердер» с 11 очками занимает 13-е место в турнирной таблице бундеслиги.

Наяир Тикнизян
Футбол
ФК Вердер
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
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 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
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 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
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 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
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 Факел 17 5 5 7 14-18 20
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 Урал 17 5 4 8 18-26 19
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 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
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