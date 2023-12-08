Тикнизян заявил, что «Вердер» поставил перед ним условие об изучении немецкого языка

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, что в случае перехода в «Вердер», он должен был начать учить немецкий язык.

В летнее трансферное окно сообщалось, что «Вердер» сделал «Локомотиву» предложение по Тикнизяну, но в итоге переход не состоялся.

«Думаю, я имею право уже об этом говорить. В конце лета у меня состоялась видеоконференция с представителями «Вердера». Они мне озвучили условие, что сто процентов надо учить немецкий язык. Потому что для них это приоритет», — сказал Тикнизян в эфире Youtube-канала «Это футбол, брат!».

В текущем сезоне 24-летний защитник провел 22 матча за железнодорожников во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 5 голевых передач. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тикнизяна в 5 миллионов евро.

После 13 туров «Вердер» с 11 очками занимает 13-е место в турнирной таблице бундеслиги.