Жена Семака трогательно поздравила мужа с 50-летием

Супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна Семак поздравила мужа с 50-летием.

«Когда мы познакомились, тебе было 26, мне 21. Сегодня тебе 50... Это и мой день рождения, мы глубоко проросли друг в друга, по крайней мере всегда ощущаю эту дату именно так. Помню, как ты смотрел на меня тогда — за 24 года этот взгляд не изменился. А я все так же восхищаюсь тобой.

С днем рождения, моя легенда! Твоя жизнь — самая увлекательная книга, которая когда-либо попадала мне в руки. Арка героя — от упрямого деревенского мальчика, с утра до вечера тренировавшегося в поле, чтобы скауты с самолета его заметили, до самого титулованного тренера страны, заслуженного мастера спорта.

Желаю тебе прожить до 100 лет, возрастая в мудрости и любви. Пройти наш земной путь, крепко держась за руки», — написала женщина в соцсети.

Семак играл за ЦСКА, с которым выиграл три трофея, «Рубин» (два трофея) и «Зенит» (три трофея). В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008.

В качестве тренера вместе с «Зенитом» Семак завоевал в общей сложности 13 трофеев. В том числе команда шесть раз подряд выигрывала чемпионат России.