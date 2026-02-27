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Жена Семака трогательно поздравила мужа с 50-летием

Павел Лопатко

Супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна Семак поздравила мужа с 50-летием.

«Когда мы познакомились, тебе было 26, мне 21. Сегодня тебе 50... Это и мой день рождения, мы глубоко проросли друг в друга, по крайней мере всегда ощущаю эту дату именно так. Помню, как ты смотрел на меня тогда — за 24 года этот взгляд не изменился. А я все так же восхищаюсь тобой.

С днем рождения, моя легенда! Твоя жизнь — самая увлекательная книга, которая когда-либо попадала мне в руки. Арка героя — от упрямого деревенского мальчика, с утра до вечера тренировавшегося в поле, чтобы скауты с самолета его заметили, до самого титулованного тренера страны, заслуженного мастера спорта.

Желаю тебе прожить до 100 лет, возрастая в мудрости и любви. Пройти наш земной путь, крепко держась за руки», — написала женщина в соцсети.

Семак играл за ЦСКА, с которым выиграл три трофея, «Рубин» (два трофея) и «Зенит» (три трофея). В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008.

В качестве тренера вместе с «Зенитом» Семак завоевал в общей сложности 13 трофеев. В том числе команда шесть раз подряд выигрывала чемпионат России.

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Сергей Семак
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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