Умер бывший капитан «Локомотива» Вячеслав Клыков

Бывший директор музея «Локомотива» Евгений Алексеев сообщил, что 6 марта из жизни ушел бывший капитан команды Вячеслав Клыков.

Клыков выступал за «Локомотив» в начале 70-х годов, а в 1972 году был капитаном команды. 9 января текущего года ветерану исполнилось 72 года.

«Мы были знакомы. В 2014 году произошла эта история, — цитирует Алексеева «РБ Спорт». — Он пришел в музей с внуком, и произошел казус — его, капитана и ветерана команды, никто не узнал. Он сам нашел себя на фотографии и сказал: «Это я». С того момента мы начали общаться, он звонил мне периодически, узнавал, как команда. Хороший был мужик, очень скромный, рассудительный. Внук — болельщик «Локомотива». На тот момент ему было лет 13, сейчас ему уже за 20.

Вячеслав Николаевич всегда тепло рассказывал о времени 50-летней давности. Не все ветераны располагают памятью о тех временах, а он помнил все в подробностях. Он всегда искренне интересовался делами «Локомотива». 9 января у него был День рождения. Он нормально себя чувствовал. Мне позвонила его дочь, убитая горем, сказала, что вчера Вячеслава Николаевича не стало. Причина смерти — рак поджелудочной железы. Сейчас он был в 57 больнице. Похоронен будет 9 марта в Подмосковье. Он сам родом из Подольска".