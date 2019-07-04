Жена Мамаева не получала уведомлений об этапировании супруга

Алана Мамаева, супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, заявила, что ничего не знает об этапировании своего супруга в колонию. Как ранее сообщил Telegram-канал Baza, он вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным будет отбывать наказание в исправительной колонии ИК-4 в Алексеевке Белгородской области.

– Я даже почту не смотрела, а должно было прийти уведомление? Мне ничего не прислали, я пойду посмотрю в интернете, – приводит слова Мамаевой сайт телеканала "360".

Напомним, 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Кокорина и его младшего брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Все четверо признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Кокорин и Мамаев отправились в колонию. Главное