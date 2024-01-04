Жена Карпина: «Новый год встретили в Турции, но не хватало оливье»

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, рассказала, как они встретили Новый год.

«Встретили хорошо, в кругу друзей в Турции. Каково праздновать Новый год без снега? Вообще нескучно. Я не люблю лыжи и снег. А так, мы же ненадолго. Улетели на несколько дней и уже завтра возвращаемся в снега. Уже скоро начинаются сборы. Что у нас было на новогоднем столе? Ничего особенного, отельная еда. Но, конечно, не хватало салата «Оливье». Позволяет ли Карпин себе выпить шампанского в Новый год? В Новый год это всем позволительно — это новогодняя традиция. Если в меру, то ничего плохо в этом не вижу. Валерий Георгиевич тут не исключение», — приводит слова Карпиной «РБ Спорт».

«Ростов» после 18 туров под руководством Валерия Карпина занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

Ближайший матч сборная России проведет против Сербии в Москве 21 марта 2024 года.