Жена Карпина рассказала, что они с мужем знакомы всю жизнь

Дарья Карпина, жена главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, в своем Инстаграме рассказала, как они познакомились. Она отметила, что знает своего супруга уже 30 лет.

– Откровения пост. Меня очень часто спрашивают и в лс, и в вопросниках о нашем знакомстве с Валерием Карпиным. Это действительно необычная, красивая и искренняя история. Если коротко – мы знакомы всю жизнь, а именно – 30 лет. Моя мама и мой муж – хорошие друзья с юности. Невероятно, но Валерий Георгиевич держал меня на руках, когда я была в возрасте нашей общей дочери! Можете себе представить?

У нас много совместных фото, на которых он всегда красив, а я взрослею...Мы общались всю жизнь, и в какой-то момент поймали пресловутую искру. Нам не надо было притираться характерами: мы хорошо знали друг друга, поэтому никаких сюрпризов не случилось, а случилась настоящая – зрелая, выдержанная, как хорошее вино.

И вот уже почти 4 года мы вместе. И за каждый проведенный день я благодарна нам обоим, ведь мы дождались этого счастья, не испугались никаких преград и трудностей, построили свой очаг вдвоем и до сих пор трепетно его бережем, – написала Дарья в своем Инстаграме.

Карпин женился на Дарье летом 2017-го. Пара воспитывает трех дочерей: Марию (22 года), Валерию (17 лет) и общую дочь Дарью (родилась осенью 2018-го).