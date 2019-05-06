Вероника Ерохина, жена полузащитника "Зенита" Александра Ерохина рассказала о самом страшном перелете в своей жизни, который произошел после трагедии в аэропорту Шереметьево.

В воскресенье экстренную посадку совершил самолет, следовавший рейсом Москва – Мурманск. На воздушном судне произошел пожар, в результате которого погиб 41 человек. Спастись удалось 33 пассажирам и 4 членам экипажа.

– Вчера был самый страшный перелет в моей жизни, – написала Вероника Ерохина. - Мы узнали об этой ужасной новости, поднимаясь по трапу самолета в сильнейший ливень. Нас трясло так сильно, что паника внутри разрасталась по всему телу холодом и жаром одновременно! Я даже не представляю, что творилось с людьми во время трагедии! Ком в горле! Это очень больно.