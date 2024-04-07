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Сегодня, 06:40

Желудков рассказал, чего ждет от матча «Зенита» с «Балтикой»

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Зенита» Юрий Желудков оценил предстоящий матч 23-го тура РПЛ против «Балтики».

— Жду только победу «Зенита». Про состав Семак уже все сказал: про травму Мостового и про Педро. Место Педро в составе и от него зависит. Главное, чтобы звездочку не поймал, все-таки 18 лет, молодой пацан. Он по сути во взрослом футболе ещё и не играл, по юношам только.

— «Зенит» в этом сезоне чередует хорошие матчи со слабыми. Как вам кажется, может ли после победы над «Спартаком» что-то пойти не по плану против команды из зоны вылета?

— Всякое может быть. Тем более, с «Балтикой» уже трижды играли в этом сезоне, с ними тяжело, а один матч на кубок в гостях проиграли. Мне непонятно, почему «Балтика» так низко. Они хорошо в прессинг играют, у них неплохие скорости. «Зениту» уже нельзя ошибаться, и если две игры зацепит, то появится уверенность. У «Зенита» к тому же длинная скамейка, есть возможность для экспериментов. Так что, думаю, что должны выиграть, деваться некуда уже, — сказал Желудков Metaratings.ru.

Матч «Зенит» — «Балтика» состоится 7 апреля на «Газпром Арене». Начало — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/yurii-zheludkov-zenit-dolzhen-vyigrat-u-baltiki-350913/
Сергей Семак
ФК Балтика
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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Урал – Кр. Советов
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6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
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6.04 20:00
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ЦСКА – Факел
 - : -
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Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
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 - : -
7.04 19:30
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 - : -
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