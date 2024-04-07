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Морено — о ничьей с «Ростовом»: «Сочи» играл против очень сложного соперника»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Роберт Морено подвел итоги матча 23-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2).

«Сложный получился матч. Мы заслужили очко, которое сегодня заработали, потому что мы играли против очень сложного соперника, находящегося, возможно, в лучшей форме среди всех команд чемпионата. Мы продолжаем набирать очки, и, возможно, именно это станет решающим в концовке сезона и поможет нам решить нашу задачу», — приводит слова Морено официальный сайт клуба.

«Ростов» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 5 матчей — 3 победы и 2 ничьих. Команда Валерия Карпина набрала 31 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.

Для «Сочи» ничья стала 5-й в РПЛ подряд. Команда Роберта Морено набрала 15 очков и замыкает таблицу РПЛ.

ФК Ростов
ФК Сочи
Роберт Морено
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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