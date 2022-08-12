Радимов: «ЦСКА на старте сезона излишне перехваливают»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов считает, что еще рано говорить об успехах московского ЦСКА в сезоне-2022/23.

«Безусловно, Хесус Медина и Хорхе Карраскаль — большие молодцы. Парагваец набрал уже пять очков по системе «гол+пас», а колумбиец — четыре. Но давайте посмотрим, как они проявят себя в матчах с сильными соперниками. Одно дело — забивать «Уралу», «Нижнему Новгороду» и «Факелу», совсем другое — противостоять «Зениту». Это касается ЦСКА в целом. Команду на старте сезона излишне перехваливают, поскольку календарь у нее не самый сложный», — сказал Радимов в интервью RT.

Матч 5-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА пройдет 13 августа, начало — в 17.00 (мск).