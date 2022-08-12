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Сегодня, 21:25

Радимов: «ЦСКА на старте сезона излишне перехваливают»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов считает, что еще рано говорить об успехах московского ЦСКА в сезоне-2022/23.

«Безусловно, Хесус Медина и Хорхе Карраскаль — большие молодцы. Парагваец набрал уже пять очков по системе «гол+пас», а колумбиец — четыре. Но давайте посмотрим, как они проявят себя в матчах с сильными соперниками. Одно дело — забивать «Уралу», «Нижнему Новгороду» и «Факелу», совсем другое — противостоять «Зениту». Это касается ЦСКА в целом. Команду на старте сезона излишне перехваливают, поскольку календарь у нее не самый сложный», — сказал Радимов в интервью RT.

Матч 5-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА пройдет 13 августа, начало — в 17.00 (мск).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1036506-radimov-cska-rpl
Владислав Радимов
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
2
2
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
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30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 0 : 0
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 4 1 0
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