«Желаю вам здоровья и дальнейшей карьеры». Жемалетдинов попрощался с Семиным

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов попрощался с бывшим главным тренером железнодорожников Юрием Семиным. Специалист покидает клуб в связи с истечением контракта 31 мая. С 1 июня команду возглавит Марко Николич.

— Первый раз когда я поговорил с Палычем, он мало слов сказал, но мотивировал меня очень сильно, — сказал Жемалетдинов в интервью пресс-службе клуба. — Я знал, что он мало говорит, но говорит в точку и в яблочко. Мои ожидания оправдались. Желаю вам, Юрий Павлович, здоровья, дальнейшей карьеры. У вас все получится еще. Спасибо, что поверили меня, что я стал игроком основы, попал в сборную, все это благодаря вам. Всего вам наилучшего.