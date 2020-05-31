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«Желаю вам здоровья и дальнейшей карьеры». Жемалетдинов попрощался с Семиным

16:45
Рифат Жемалетдинов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Рифат Жемалетдинов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов попрощался с бывшим главным тренером железнодорожников Юрием Семиным. Специалист покидает клуб в связи с истечением контракта 31 мая. С 1 июня команду возглавит Марко Николич.

— Первый раз когда я поговорил с Палычем, он мало слов сказал, но мотивировал меня очень сильно, — сказал Жемалетдинов в интервью пресс-службе клуба. — Я знал, что он мало говорит, но говорит в точку и в яблочко. Мои ожидания оправдались. Желаю вам, Юрий Павлович, здоровья, дальнейшей карьеры. У вас все получится еще. Спасибо, что поверили меня, что я стал игроком основы, попал в сборную, все это благодаря вам. Всего вам наилучшего.

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