"Лех" думает об аренде Жамалетдинова еще на сезон

21-летний нападающий Тимур Жамалетдинов может провести еще один сезон в Польше – в составе "Леха". Об этом рассказал представитель форварда ЦСКА Александр Маньяков. В нынешнем сезоне россиянин сыграл польской высшей лиге 7 матчей и забил один гол.

– Сейчас Тимур не играет из-за травмы голеностопа, – сказал Маньяков. – По сути, для него чемпионат Польши закончен. Однако в "Лехе" могут рассмотреть вариант с его арендой на следующий сезон. В последнее время Жамалединов смотрелся очень неплохо. Две игры выходил в стартовом составе, забил. В "Лехе" его считают интересным футболистом и думают о продолжении сотрудничества.

– Речь идет только об аренде?

– Пока да. Все-таки Тимур не так много времени еще провел в чемпионате Польши для выкупа. Плюс для "Леха" это довольно серьезная сумма. Соответственно, они говорят, что если платить такие деньги, то у них нет права на ошибку.

– ЦСКА не против, чтобы форвард остался в аренде в "Лехе"?

– В ЦСКА ждут движений со стороны польского клуба. А потом уже москвичи будут принимать решение. (Виталий Айрапетов)