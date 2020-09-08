Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал «СЭ» решение пресненского суда отправить артиста Михаила Ефремова в колонию общего режима на восемь лет за ДТП с летальным исходом.

— Очень жалко Ефремова, — заявил он «СЭ». — Я лично с ним знаком, он болельщик «Спартака» и отличный артист. Да, сложно ему, конечно, будет в тюрьме... Тяжело что-то сказать. Все кто общались с Ефремовым, знают, что он великолепный человек. Он виноват, оступился... Его сложно защищать, так как он убил человека. Но есть и сочувствие. Душа разрывается, очень тяжело. (Севастиан Терлецкий)

Ранее стало известно, что Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к 8 годам заключения в колонии общего режима. Кроме того, артиста оштрафовали на 800 тысяч рублей в пользу Виталия Захарова, старшего сына погибшего водителя Сергея Захарова. Суд также постановил удовлетворить гражданские иски родственников погибшего и лишить Ефремова водительских прав на 3 года (мера вступит в силу после освобождения артиста).

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль артиста пересек двойную сплошную на Садовом кольце и столкнулся с «Ладой», водитель которой, курьер Сергей Захаров, умер в больнице от полученных травм. Экспертиза выявила следы алкоголя и наркотиков в крови артиста.