Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал об уходе Роберто Манчини из «Зенита». Специалист руководил сине-бело-голубыми в сезоне-2017/18, после чего возглавил сборную Италии.

— В «Зените» руководство давно поняло: если с тренером прощаешься — слишком многое надо перестраивать, — считает Орлов. — Так что надо аккуратнее с этим вопросом. Если сам тренер не убегает, как убежал Манчини.

— Прямо убежал?

— Конечно, убежал в сборную! Как только появилась возможность — он все, забил на «Зенит». Думал об одном: как поскорее уехать из Петербурга? Мне кажется, даже ни на какие деньги не претендовал. Просто ушел. Наверное, можно понять — все-таки сборная! У него неплохо там получается!

— Он симпатичен вам был, этот Манчини?

— Нет.

— Почему?

— А он нарцисс.

— Четко и по делу.

— У них была комбинация с Синишей Михайловичем, всегда работали вдвоем. Когда-то они сошлись. Михайлович, конечно, был лидер в этом дуэте.

— Так и брать надо было Михайловича.

— Так при Манчини «Зенитом» управлял Чинквини!

— Господи.

— Вот в чем дело-то! Чинквини все определял! Его когда-то Капелло привел в нашу сборную. Все переходы в «Зените» — это Чинквини. Пять аргентинцев — это он. Ну о чем говорить? Пять!

— Не сон ли это.

— Это продолжение динамовского позора — где было восемь португальцев. Вы помните?

— Кто ж не помнит тучного Манише и Дерлея с запретом от врачей даже тренироваться.

— Да, Манише и еще куча. Сам факт — нельзя пачками привозить в команду! Добавлять надо точечно! Эти люди делали мощные закупки только для того, чтоб иметь мощный процент.

(Юрий Голышак)

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