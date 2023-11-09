«Зенит» выступит на турнире с участием команд из стран БРИКС

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал о планах клуба во время зимней паузы в чемпионате России.

«15 января у нас начнется первый тренировочный сбор, будут спарринги. Потом мы переедем в Катар, где примем участие в турнире команд из стран БРИКС. До конца ноября мы объявим состав участников. Будет либо четыре, либо шесть команд. На Зимний кубок РПЛ нас приглашали, но у нас были уже свои планы», — цитирует Медведева ТАСС.

БРИКС — межгосударственный союз 5 государств: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

После 14 туров «Зенит» с 29 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ-2023/24.