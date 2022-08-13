«Зенит» вышел на первую строчку в турнирной таблице РПЛ

«Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России.

Сегодня, 13 августа команда из Санкт-Петербурга победила ЦСКА (2:1). На счету команды 11 очков в 5 матчах, армейцы, лидировавшие до этой игры, опустились на третье место с 10 очками.

«Зенит» может потерять лидерство в случае, если «Спартак» победит «Сочи». Этот матч состоится завтра, 14 августа и начнется в 20.00 (мск).