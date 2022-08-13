Ветеран ЦСКА Пономарев — о поражении от «Зенита»: «Разочарование есть. Думал, на ничьей закончим»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение армейцев в матче 5-го тура РПЛ от «Зенита» (1:2).

«Конечно, разочарование есть. Думал, на ничьей закончим. В первом тайме мы всю середину поля отдали «Зениту» и все сломалось. Наша полузащита все проиграла, а питерцы имели много моментов. Во втором тайме все здорово поменялось. Но провал в первом тайме сильно повлиял, но проиграли достойной. Вопросы к судейству? Нет, все было по делу. Можно ли конкурировать с таким «Зенитом»? Конечно! Всего пятый тур сыграли. Вся борьба еще впереди», — сказал Пономарев «СЭ».

«Зенит» возглавил турнирную таблицу чемпионата России с 11 очками в 5 матчах. ЦСКА идет на третьей строчке с 10 очками в 5 играх.