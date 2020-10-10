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«Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью Кулькова

13:22
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«Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего полузащитника команды и сборной России Василия Кулькова. Экс-футболисту летом прошлого года поставили диагноз — рак. Он прожил после этого чуть больше года.

В составе питерского «Зенита» в 1999 году Кульков выиграл Кубок России. В составе сборных СССР, СНГ и России Кульков провел 42 матча.

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