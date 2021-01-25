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«Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью Эрнеста Серебрянникова

22:29
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«Зенит» выразил соболезнования в связи с новостью о смерти спортивного комментатора Эрнеста Серебрянникова.

«25 января на 85-м году жизни скончался выдающийся петербургский спортивный журналист Эрнест Серебренников. Футбольный клуб «Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким Эрнеста Наумовича», — говорится в сообщении клубного Twitter.

Серебренников является первым режиссером спортивных трансляций на ленинградском ТВ. Он участвовал в организации трансляций 1980 года в Москве, чемпионата мира по хоккею 2000-го и других крупных турниров.

Серебренников — лауреат многих профессиональных премий, награжден медалью Николая Озерова.

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