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Умер известный спортивный комментатор Эрнест Серебренников

22:14
Эрнест Серебренников. Фото Роман Киташов, ФК «Зенит»
Эрнест Серебренников. Фото Роман Киташов, ФК «Зенит»

На 85-м году жизни скончался знаменитый российский комментатор Эрнест Серебренников, сообщается в официальной группе «ВКонтакте» Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

«Только что пришла грустная новость... Сегодня на 85-м году жизни после непродолжительной болезни ушел из жизни замечательный ленинградский — петербургский тележурналист, комментатор, режиссёр спортивных трансляций Эрнест Наумович Серебренников. Светлая память», — говорится в заявлении.

Серебренников является первым режиссером спортивных трансляций на ленинградском ТВ.

Он участвовал в организации трансляций: Олимпиады 1980 года в Москве, чемпионата мира по хоккею 2000-го и других крупных турниров.

Серебренников — лауреат многих профессиональных премий, награжден медалью Николая Озерова.

Дополнительная информация:

https://vk.com/kfisspb?w=wall-176747572_4987

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