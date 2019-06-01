"Зенит" выразил соболезнования в связи с гибелью Рейеса

"Зенит" выразил соболезнования родным и близким Хосе Антонио Рейеса. 36-летний полузащитник погиб в результате ДТП.

Рейес выступал за "Севилью", "Реал", "Арсенал", "Атлетико", "Бенфику", "Эспаньол" и другие клубы. На его счету 22 матча за сборную Испании и четыре гола.

Стали известны подробности смертельной аварии Хосе Антонио Рейеса

Футбольный клуб «Зенит» выражает соболезнования родным и близким Хосе Антонио Рейеса. pic.twitter.com/hAyoz6OlRd — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 1 июня 2019 г.



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