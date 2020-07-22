«Зенит» вторым составом одержал волевую победу над «Ростовом», Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами лиги

«Зенит» обыграл «Ростов» в матче заключительного 30-го тура Тинькофф-чемпионата России — 2:1. Петербуржцы, уже обеспечившие себе чемпионство, выпустили на поле преимущественно игроков второго состава.

Счет в первом тайме открыл ростовчанин Бактиер Зайнутдинов. Во втором тайме «Зенит» за три минуты вышел вперед. Сперва забил Эмилиано Ригони, а затем Сердар Азмун забил свой 17-й мяч в сезоне, и разделил титул лучшего бомбардира с одноклубником Артемом Дзюбой.

«Ростов» остался на пятом месте и сыграет в следующем сезоне в Лиге Европы.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

30-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:2 (1:0)

Голы: Зайнутдинов, 18 (1:0). Ригони, 72 (1:1). Азмун, 75 (1:2).

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Логашов (Прошляков, 87), Чернов (Ведерников, 86), Хаджикадунич, Байрамян (Долгов, 61), Саплинов, Норманн, Глебов, Шомуродов, Зайнутдинов (Еременко, 64).

«Зенит»: Васютин, Смольников (Кузяев, 68), Маммана (Осорио, 46), Прохин, Шатов, Ерохин, Сутормин (Дзюба, 46), Мусаев, Шамкин (Азмун, 46), Ригони, Дриусси (Караваев, 89).

Предупреждения: Норманн, 42. Хаджикадунич, 66. Шатов, 82. Саплинов, 90+1.

Судьи: Карасев. Аверьянов, Калугин (все — Москва).

ВАР: Мешков (Дмитров). Демешко (Химки).

22 июля. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».