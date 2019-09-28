«Зенит» во второй раз проиграл при судействе Вилкова

Матч 11-го тура чемпионата России «Зенита» с «Локомотивом» (0:1) стал для сине-бело-голубых 32-м при судействе нижегородского арбитра Михаила Вилкова.

В этих встречах «Зенит» одержал 23 победы при семи ничьих. До «Локомотива» обыграть питерцев получилось только у ЦСКА в марте 2014 года. Единственный гол в ворота команды из Санкт-Петербурга, где временно исполнял обязанности главного тренера Сергей Семак, забил полузащитник Георгий Миланов. (Кирилл Бурдаков)

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