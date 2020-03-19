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«Зенит» успешно сдал тест на коронавирус

16:22
Футболисты «Зенита». Фото ФК «Зенит»
Футболисты «Зенита». Фото ФК «Зенит»
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Футболисты, тренерский штаб и персонал «Зенита» прошли тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.

По результатам анализов ни у кого не было выявлено инфекции. Петербуржцы планируют возобновить тренировки 22 марта в закрытом режиме.

Ранее руководство РПЛ решило приостановить проведение матчей до 10 апреля.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 222 643 человек. Умерших — 9 115, выздоровевших — 84 506. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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