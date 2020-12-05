РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Зенит» — «Урал»: Азмун открыл счет в матче

19:18
Теги:

Форвард «Зенита» Сердар Азмун отличился в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала».

Иранский нападающий забил гол на 17-й минуте и сделал счет 1:0.

Зенит — Урал

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир