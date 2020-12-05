Азмун не просил у Дзюбы дать пробить пенальти в игре с «Уралом»
21:29
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился впечатлением от победы над «Уралом» в матче 17-го тура Тинькофф-РПЛ (5:1). Иранец оформил хет-трик, забив третий мяч с пенальти. В первом тайме первый 11-метровый реализовал капитан Артем Дзюба.
— Игра была очень важной для нас, — сказал Азмун в эфире «Матч Премьер». — Когда работаешь усердно на тренировках, то получаешь плоды.
Не просил ли Дзюбу дать пробить пенальти? Нет, он штатный пенальтист и капитан команды. Ему нужен гол, нужны позитивные эмоции перед «Боруссией».
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