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Азмун не просил у Дзюбы дать пробить пенальти в игре с «Уралом»

21:29
Игроки &quot;Зенита&quot; празднуют четвертый гол в ворота &quot;Урала&quot;. Фото ФК «Зенит»
Игроки &quot;Зенита&quot; празднуют четвертый гол в ворота &quot;Урала&quot;. Фото ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился впечатлением от победы над «Уралом» в матче 17-го тура Тинькофф-РПЛ (5:1). Иранец оформил хет-трик, забив третий мяч с пенальти. В первом тайме первый 11-метровый реализовал капитан Артем Дзюба.

— Игра была очень важной для нас, — сказал Азмун в эфире «Матч Премьер». — Когда работаешь усердно на тренировках, то получаешь плоды.

Не просил ли Дзюбу дать пробить пенальти? Нет, он штатный пенальтист и капитан команды. Ему нужен гол, нужны позитивные эмоции перед «Боруссией».

Зенит — Урал

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