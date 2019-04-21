"Зенит" сравнялся со "Спартаком" по победам на характере

"Зенит" в третий раз в истории чемпионатов России позволил сопернику сравнять счет после 89-й минуты, но добился итоговой победы. В 2006 году питерцы, благодаря автоголу Иордаке, дожали "Шинник", а шесть лет спустя стараниями Кержакова – "Волгу". Помимо питерцев трижды дожать отыгравшегося соперника получалось у "Спартака", по разу – у "Урала" и пострадавшего в субботу от "Зенита" "Краснодара". (Кирилл Бурдаков)
Случаи, когда команда позволяла сравнять счет после 89-й минуты и побеждала
|
Дата
|
Матч
|
Голы в концовке
|
11.09.2005
|
Терек – Спартак – 1:2
|
Сирхаев, 90 – Йенчи, 90+6
|
18.11.2006
|
Шинник – Зенит – 1:2
|
Будиша, 90 – Иордаке, 90+2 – в свои ворота
|
06.05.2007
|
Спартак – Рубин – 2:1
|
Бояринцев, 90+3 – Будылин, 90+1
|
31.08.2008
|
Спартак – Спартак Нч – 2:1
|
Прудников, 90+4 – Гогуа, 90+2
|
11.11.2012
|
Волга – Зенит – 1:2
|
Максимов, 90 – Кержаков, 90+1
|
14.03.2014
|
Урал – Терек – 2:1
|
Манучарян, 90+3 – Маурисиу, 90+1
|
10.08.2017
|
Ахмат – Краснодар – 2:3
|
Швец, 90 – Игнатьев, 90+2
|
20.04.2019
|
Краснодар – Зенит – 2:3
|
Перейра, 90+1 – Дзюба, 90+5