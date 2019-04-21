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"Зенит" сравнялся со "Спартаком" по победам на характере

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"Зенит" в третий раз в истории чемпионатов России позволил сопернику сравнять счет после 89-й минуты, но добился итоговой победы. В 2006 году питерцы, благодаря автоголу Иордаке, дожали "Шинник", а шесть лет спустя стараниями Кержакова – "Волгу". Помимо питерцев трижды дожать отыгравшегося соперника получалось у "Спартака", по разу – у "Урала" и пострадавшего в субботу от "Зенита" "Краснодара". (Кирилл Бурдаков)

Случаи, когда команда позволяла сравнять счет после 89-й минуты и побеждала

Дата

Матч

Голы в концовке

11.09.2005

Терек – Спартак – 1:2

Сирхаев, 90 – Йенчи, 90+6

18.11.2006

Шинник – Зенит – 1:2

Будиша, 90 – Иордаке, 90+2 – в свои ворота

06.05.2007

Спартак – Рубин – 2:1

Бояринцев, 90+3 – Будылин, 90+1

31.08.2008

Спартак – Спартак Нч – 2:1

Прудников, 90+4 – Гогуа, 90+2

11.11.2012

Волга – Зенит – 1:2

Максимов, 90 – Кержаков, 90+1

14.03.2014

Урал – Терек – 2:1

Манучарян, 90+3 – Маурисиу, 90+1

10.08.2017

Ахмат – Краснодар – 2:3

Швец, 90 – Игнатьев, 90+2

20.04.2019

Краснодар – Зенит – 2:3

Перейра, 90+1 – Дзюба, 90+5
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