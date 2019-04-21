"Зенит" сравнялся со "Спартаком" по победам на характере

"Зенит" в третий раз в истории чемпионатов России позволил сопернику сравнять счет после 89-й минуты, но добился итоговой победы. В 2006 году питерцы, благодаря автоголу Иордаке, дожали "Шинник", а шесть лет спустя стараниями Кержакова – "Волгу". Помимо питерцев трижды дожать отыгравшегося соперника получалось у "Спартака", по разу – у "Урала" и пострадавшего в субботу от "Зенита" "Краснодара". (Кирилл Бурдаков)

Случаи, когда команда позволяла сравнять счет после 89-й минуты и побеждала