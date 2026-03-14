«Зенит» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Зенит» и «Спартак» сыграют в 21-м туре РПЛ в субботу, 14 марта. Матч в Санкт-Петербурге на «Газпром Арена» начинается в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи зенитовцев и спартаковцев.

Ключевые события и результат игры «Зенит» — «Спартак» также изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Игру «Зенит» — «Спартак» в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 15.00 мск, за час до игры. Трансляция также пройдет на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» в окне ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

14 марта, 16:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

В 20 турах чемпионата России «Зенит» набрал 42 очка и занимал второе место, у «Спартака» — 35 очков и шестая строчка в таблице.

Четыре из пяти последних встреч «Зенита» и «Спартака» на «Газпром Арене» завершились нулевыми ничьими, при этом в ноябре 2022 года команды по правилам группового турнира Кубка выполнили серию пенальти и победа досталась хозяевам (4:2). Единственное исключение из безголевой серии составила чемпионская для сине-бело-голубых игра в мае 2023 года — питерцы взяли верх 3:2 за счет мяча Ивана Сергеева на первой добавленной минуте.