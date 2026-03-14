В «Ордабасы» сообщили о переговорах по переходу Бонгонды

Советник президента «Ордабасы» Ермухамед Маулен в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Спартака» Тео Бонгонды в казахстанский клуб.

Ранее об этом сообщал GOAL KZ.

«Переговоры по переходу Бонгонды ведутся. Их ведет лично президент клуба. Кроме Бонгонды есть и другие игроки в наших интересах», — сказал Маулен «СЭ».

Бонгонда перешел в «Спартак» летом 2023 года, заключив контракт с красно-белыми на три года. Сумма трансфера составила около семи миллионов евро.

В этом сезоне 30-летний полузащитник провел 5 матчей за «Спартак» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max