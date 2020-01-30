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«Зенит» сообщил об уходе Мака

13:30
Роберт Мак. Фото ФК «Зенит»
Роберт Мак. Фото ФК «Зенит»
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Полузащитник Роберт Мак покидает «Зенит», сообщает официальный сайт клуба.

28-летний словак — воспитанник «Слована» и академии «Манчестер Сити», он выступал за немецкий «Нюрнберг» и греческий ПАОК.

Мак — двукратный обладатель награды имени Петра Дубовского, присуждаемой лучшим молодым игрокам Словакии. В июле 2016 года полузащитник присоединился к «Зениту». Сезон-2017/18 провел на правах аренды в ПАОК.

В составе сине-бело-голубых футболист отыграл 72 матча, забил 14 мячей и отдал 10 результативных передач, а также стал чемпионом России.

Ранее в СМИ сообщалось, что футболист перейдет в турецкий «Коньяспор». В нынешнем сезоне полузащитник провел 10 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал три голевые передачи.

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2020-01-30-robert-mak-pokidaet-zenit.htm

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