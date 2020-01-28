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Источник: Мак завтра перейдет в «Коньяспор»

22:11
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Полузащитник «Зенита» Роберт Мак станет игроком «Коньяспора», сообщают турецкие СМИ.

По данным nadoludabugunspor.com, завтра футболист прилетит в Турцию и подпишет контракт с «Коньяспором». Соглашение о переходе уже достигнуто. Ранее сообщалось, что 28-летним словаком интересуется «Бешикташ».

Контракт Мака с «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года. Футболист уже имеет право вести переговоры с другим клубом. Он выступает за «Зенит» с 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 10 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал три голевые передачи.

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