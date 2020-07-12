«Зенит» сообщил, какую травму получил Лунев

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев прошел медицинское обследование после матча 28-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Ахмата» (1:1), сообщает официальный сайт клуба. Голкипер получил повреждение и был заменен на Михаила Кержакова на 86-й минуте.

Обследование выявило у Лунева повреждение прямой мышцы правого бедра. Как сообщает пресс-служба чемпионов России, информация о ходе процесса реабилитации, а также точных сроках, которые потребуются вратарю для восстановления, будет известна через 2-3 дня.

В сезоне-2019/20 28-летний голкипер провел 22 матча и пропустил 16 голов.