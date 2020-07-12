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«Зенит» сообщил, какую травму получил Лунев

12 июля 2020, 22:27
Андрей Лунев. Фото ФК «Зенит»
Андрей Лунев. Фото ФК «Зенит»
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Вратарь «Зенита» Андрей Лунев прошел медицинское обследование после матча 28-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Ахмата» (1:1), сообщает официальный сайт клуба. Голкипер получил повреждение и был заменен на Михаила Кержакова на 86-й минуте.

Обследование выявило у Лунева повреждение прямой мышцы правого бедра. Как сообщает пресс-служба чемпионов России, информация о ходе процесса реабилитации, а также точных сроках, которые потребуются вратарю для восстановления, будет известна через 2-3 дня.

В сезоне-2019/20 28-летний голкипер провел 22 матча и пропустил 16 голов.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-07-12-andrey-lunev-proshel-meditsinskoe-obsledovanie.htm

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