«Зенит» — «Сочи»: Азмун забил гол рукой?
8 июля 2020, 19:51
На 76-й минуте матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Сочи» арбитр Евгений Турбин принял верное решение, засчитав гол Сердара Азмуна.
«Зенит» — «Сочи».
В том эпизоде зенитовец переправил мяч в сетку грудью, а не рукой.
«Зенит» — «Сочи».
Правоту судьи позднее подтвердили видеоарбитры Виталий Мешков и Дмитрий Сафьян. (Александр Бобров)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
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