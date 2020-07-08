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«Зенит» — «Сочи»: Азмун забил гол рукой?

8 июля 2020, 19:51
«Зенит» — «Сочи». «Зенит» — «Сочи». «Зенит» — «Сочи».
«Зенит» — «Сочи».
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На 76-й минуте матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Сочи» арбитр Евгений Турбин принял верное решение, засчитав гол Сердара Азмуна.

"Зенит" - "Сочи".
«Зенит» — «Сочи».

В том эпизоде зенитовец переправил мяч в сетку грудью, а не рукой.

"Зенит" - "Сочи".
«Зенит» — «Сочи».

Правоту судьи позднее подтвердили видеоарбитры Виталий Мешков и Дмитрий Сафьян. (Александр Бобров)

Зенит — Сочи

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