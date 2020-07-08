На 76-й минуте матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Сочи» арбитр Евгений Турбин принял верное решение, засчитав гол Сердара Азмуна.

«Зенит» — «Сочи».

В том эпизоде зенитовец переправил мяч в сетку грудью, а не рукой.

«Зенит» — «Сочи».

Правоту судьи позднее подтвердили видеоарбитры Виталий Мешков и Дмитрий Сафьян. (Александр Бобров)