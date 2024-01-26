Два клуба были против переноса 21-го тура РПЛ на конец апреля

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что два клуба РПЛ были против переноса 21-го тура на конец апреля.

Сегодня, 26 апреля, общее собрание клубов РПЛ решило перенести 21-й тур чемпионата страны по футболу на 23-25 апреля из-за выборов президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта.

«Решение было принято большинством голосов. Два клуба высказались против переноса на 23-25 апреля. У них было свое видение ситуации, но все прошло быстро и конструктивно», — сказал Иванов.

Решение клубов РПЛ должно быть утверждено бюро исполкома РФС.