«Зенит» продлил контракт с Михаилом Кержаковым

«Зенит» продлил контракт с голкипером Михаилом Кержаковым, сообщает официальный сайт клуба. Новый контракт с 33-летним вратарем подписан по схеме «1+1».

Михаил Кержаков с 2004 года выступал за дубль петербуржцев, привлекался к работе с основной командой. С 2008 по 2011 год на правах аренды играл за «Спортакадемклуб», ульяновскую «Волгу», «Волгарь-Газпром» и «Аланию». Провел два сезона в Нижнем Новгороде, а затем перешёл в «Анжи».

В 2015 году Кержаков присоединился к «Зениту». Вторую половину сезона-2016/2017 вратарь провел в «Оренбурге», после чего вернулся в Петербург. Всего в составе сине-бело-голубых вратарь провел 38 матчей. Вместе с «Зенитом» Кержаков дважды стал чемпионом России и дважды выиграл Кубок страны.