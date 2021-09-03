Губерниев — о потолке зарплат в РПЛ: «Люди хотят получать огромные деньги — пусть начнут хорошо играть»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поддержал идею о введении потолка зарплат в Тинькофф РПЛ.
«Я считаю, что потолок зарплат в нашем футболе уже должен был появиться очень давно. Зарплаты запредельно взвинчены. Если люди хотят получать огромные деньги — пусть начнут хорошо играть в футбол. Нужно уезжать играть в Европу и зарабатывать там. Шапка должна быть по Сеньке. А у нас Сенька молодой и симпатичный, но в футбол играет плохо», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Министерство спорта с РФС отметили, что вопрос введения потолка зарплат должен решаться совместно с вопросами подготовки кадров, формирования мотивации выступления за сборную команду, создание максимально объективной конкурентной среды, объективные критерии попадания как в состав клубов, так и в состав сборной команды.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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