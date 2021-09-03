Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поддержал идею о введении потолка зарплат в Тинькофф РПЛ.

«Я считаю, что потолок зарплат в нашем футболе уже должен был появиться очень давно. Зарплаты запредельно взвинчены. Если люди хотят получать огромные деньги — пусть начнут хорошо играть в футбол. Нужно уезжать играть в Европу и зарабатывать там. Шапка должна быть по Сеньке. А у нас Сенька молодой и симпатичный, но в футбол играет плохо», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Министерство спорта с РФС отметили, что вопрос введения потолка зарплат должен решаться совместно с вопросами подготовки кадров, формирования мотивации выступления за сборную команду, создание максимально объективной конкурентной среды, объективные критерии попадания как в состав клубов, так и в состав сборной команды.