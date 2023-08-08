«Марсель» заинтересован в Изидоре, но не делал «Локомотиву» предложений по игроку

«Марсель» пока не делал предложений «Локомотиву» по нападающему Вильсону Изидору, сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Однако источник подтвердил, что французский клуб действительно заинтересован в переходе 22-летнего игрока.

Французский футболист выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В составе железнодорожников он провел 40 матчей, в которых отметился 19 голами и 7 результативными передачами.

По итогам минувшего сезона «Марсель» занял третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 73 очка за 38 туров.