RT: «Зенит» предлагал ЦСКА около 10 миллионов евро за Чалова

«Зенит» предлагал ЦСКА около 10 миллионов евро за Чалова

«Зенит» пытался подписать нападающего ЦСКА Федора Чалова в зимнее трансферное окно, сообщает RT.

По данным источника, клуб из Санкт-Петербурга предлагал за 25-летнего россиянина около 10 миллионов евро. Форвард отказался переходить в «Зенит», поскольку нацелен на продолжение карьеры в Европе.

При этом ЦСКА продолжает переговоры по продлению контракта с футболистом.

Чалов — воспитанник армейцев. В сезоне-2023/24 игрок забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах.

Контракт форварда с красно-синими действует до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Чалова в 12 миллионов евро.