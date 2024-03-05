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Сегодня, 02:10

RT: «Зенит» предлагал ЦСКА около 10 миллионов евро за Чалова

«Зенит» предлагал ЦСКА около 10 миллионов евро за Чалова
Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Федор Чалов и Страхиня Эракович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Зенит» пытался подписать нападающего ЦСКА Федора Чалова в зимнее трансферное окно, сообщает RT.

По данным источника, клуб из Санкт-Петербурга предлагал за 25-летнего россиянина около 10 миллионов евро. Форвард отказался переходить в «Зенит», поскольку нацелен на продолжение карьеры в Европе.

При этом ЦСКА продолжает переговоры по продлению контракта с футболистом.

Чалов — воспитанник армейцев. В сезоне-2023/24 игрок забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах.

Контракт форварда с красно-синими действует до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Чалова в 12 миллионов евро.

Источник: RT
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 19 11 6 2 29-15 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
5
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
6
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
7
 ЦСКА 19 7 8 4 32-25 29
8
 Кр. Советов 19 8 5 6 36-29 29
9
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
10
 Ростов 19 6 6 7 26-29 24
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 - : -
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
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 - : -
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