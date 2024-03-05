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5 марта, 02:25

Черчесов о Дзюбе: «Я бы не разрешил ему участвовать в медиаактивностях. Надо концентрироваться на своей работе»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о медиаактивностях нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

Форвард стал участником ряда интернет-шоу, а также снялся в кино. Футболист отсутствовал на втором зимнем сборе «Локомотива» в ОАЭ.

«Я бы не разрешил Дзюбе это делать. Он знает, как бы это было, как бы мы с ним разговаривали. Надо концентрироваться на своей работе. В конце концов, человек в его возрасте может о чем-то думать, планировать, это не запрещено. Другое дело, что сегодня есть его непосредственная работа, он должен представлять клуб. Я знаю, что он пропустил определенные сборы, видно, что функционально он все-таки пока не готов, а мы знаем, что Артему с его габаритами нужно быть готовым и функционально, и эмоционально. Ни того, ни другого в Дзюбе во время матча с «Динамо» я не увидел. Расстроился, что он не проявил себя. Опережая события, скажу, что этот негатив его взбодрит. Ему нужен определенный толчок от тренера, или от журналиста, или от ситуации. Думаю, в следующей игре он будет абсолютно другим, я в этом не сомневаюсь», — сказал Черчесов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В сезоне-2023/24 Дзюба забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 21 матче за «Локомотив» во всех турнирах.

Артем Дзюба
Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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Кр. Советов – ЦСКА
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8.03 18:30
Ростов – Краснодар
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Урал – Зенит
 - : -
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Рубин – Пари НН
 - : -
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