Черчесов о Дзюбе: «Я бы не разрешил ему участвовать в медиаактивностях. Надо концентрироваться на своей работе»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о медиаактивностях нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

Форвард стал участником ряда интернет-шоу, а также снялся в кино. Футболист отсутствовал на втором зимнем сборе «Локомотива» в ОАЭ.

«Я бы не разрешил Дзюбе это делать. Он знает, как бы это было, как бы мы с ним разговаривали. Надо концентрироваться на своей работе. В конце концов, человек в его возрасте может о чем-то думать, планировать, это не запрещено. Другое дело, что сегодня есть его непосредственная работа, он должен представлять клуб. Я знаю, что он пропустил определенные сборы, видно, что функционально он все-таки пока не готов, а мы знаем, что Артему с его габаритами нужно быть готовым и функционально, и эмоционально. Ни того, ни другого в Дзюбе во время матча с «Динамо» я не увидел. Расстроился, что он не проявил себя. Опережая события, скажу, что этот негатив его взбодрит. Ему нужен определенный толчок от тренера, или от журналиста, или от ситуации. Думаю, в следующей игре он будет абсолютно другим, я в этом не сомневаюсь», — сказал Черчесов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В сезоне-2023/24 Дзюба забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 21 матче за «Локомотив» во всех турнирах.